Nouvelle étape clé pour le Centre sportif régional gruérien

Le projet de Centre sportif régional (CSR) franchit une étape importante. La ville de Bulle met à l’enquête publique le Plan d’aménagement de détail 53 (PAD) et en a exposé les principaux éléments ce vendredi devant la presse. Pour rappel, la population gruérienne avait validé en septembre 2020 un crédit de 55 millions de francs pour la réalisation de ce complexe sportif à La Tour-de-Trême.

Les mesures d’aménagement prévoient notamment un parc arborisé et une aire réservée à l’implantation «d’une plate-forme multimodale», explique la ville dans un communiqué. «Les TPF projettent en effet de déplacer la halte ferroviaire de la Ronclina à l’est du périmètre du PAD, entre la voie ferroviaire et le terrain de football localisé à l’est de celle-ci.»

Mobilité toujours, le nombre maximal de places de stationnement voitures est fixé à 227 places, mutualisées avec le CO et la salle CO2. «Les 21 places de parc existantes à l’est du CO sont maintenues, portant son nombre pour l’ensemble du site à 248.»

Le projet du CSR prévoit notamment une patinoire d’une capacité de 500 spectateurs, une piscine couverte de 25 mètres, une halle double de gymnastique, une salle de lutte, des vestiaires, ainsi qu’une buvette pour les clubs et associations. Deux bâtiments seront reliés entre eux en sous-sol. Elodie Fessler