Parions sport avec…

Grégoire Schmutz

22 ans, étudiant en école hôtelière, milieu au CS Romontois

Chaque samedi, un footballeur régional remplit sa grille de pronostics avant le match de son équipe en 2e ligue interrégionale.



CS Romontois vs Lancy FC?

«Le CS Romontois, normal, c’est mon équipe! On n’est pas favoris, mais on sera présents tout le match.»



Vous préférez…

… être à l’origine ou à la conclusion d’un but?

«A l’origine. J’aime récupérer la balle et que cela débouche sur un but. La finition n’est pas mon point fort.»



… avoir deux pieds forts ou trois poumons sur le terrain?

«Au milieu, il faut une grande condition, mais je penche pour les deux bons pieds. Je préfère un jeu technique à un jeu physique.»



… votre frère et coéquipier Sébastien pour son efficacité sur le terrain ou dans le rangement à la…