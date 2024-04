Pas d’Euro pour Yasmine Ammar et la Suisse

FOOTBALL. La gardienne touraine Yasmine Ammar et l’équipe de Suisse M19 ne verront pas la phase finale de l’Euro, cet été en Lituanie. Les protégées de Veronica Maglia ont terminé quatrièmes et dernières de leur groupe qualificatif du tour élite, une place synonyme de relégation en Ligue A. Titulaire lors du premier match contre l’Angleterre mercredi passé, Yasmine Ammar n’a pas pu empêcher le revers 2-0. La portière touraine a ensuite vécu le nul 0-0 contre l’Italie samedi et la défaite 0-1 contre le Portugal mardi depuis le banc. GR