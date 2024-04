Patrimoine: Le Clou rouge honorera Estavannens et Villorsonnens en juin

Nouvelle année, nouveaux lieux pour l’opération «le Clou rouge» de Patrimoine suisse. D’avril à octobre, l’association marquera onze sites d’un clou rouge de taille et de poids humains (1.70 mètre, 60 kg). L’objectif: mettre en lumière des lieux parfois méconnus, malgré leur richesse historique ou culturelle unique.

Le district de la Glâne sera notamment mis à l’honneur. La nouvelle école d’Orsonnens, inaugurée en 2017, a été choisie car elle «allie tradition et modernité». Elle accueillera la venue du clou et les visiteurs le 28 juin à 16h en présence notamment de son architecte Maria Saiz et du président de Pro Fribourg Jean-Luc Rime.

Autre époque, mais même reconnaissance: une maison en bois restaurée d’Estavannens construite à la fin du XVIIIe siècle et son jardin recevront les visiteurs le samedi 22 juin de 10h à 12h. Proche de l’église, le bâtiment a la particularité, selon Patrimoine suisse, d’avoir été adapté au «confort d’aujourd’hui» sans avoir été dénaturé. Les propriétaires feront visiter la bâtisse aux curieux avant le vernissage du Clou rouge en présence Vincent Steingruber, du Service des biens culturels du canton de Fribourg. Contrairement à l’école d’Orsonnens, s’inscrire d’ici le 15 juin est obligatoire pour y participer, les places étant limitées. Geoffroy Brändlin