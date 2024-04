Promotion League: Le FC Bulle se bat pour un avenir qu'il ignore

Le FC Bulle se bat pour un avenir qu’il ignore En battant Breitenrain samedi (3-1), le FC Bulle s’est rapproché du maintien en Promotion League. Une mission menée avec courage en dépit de certaines interrogations sur son futur.

QUENTIN DOUSSE

FOOTBALL. Le FC Bulle évoluerat-il en Promotion League la saison prochaine? Avec Cédric Strahm comme entraîneur, Maxime Afonso capitaine, Dramane Sissoko buteur et Robin Golliard (lire ci-dessous) en détonateur? Autant de questions qui restent ouvertes en dépit d’un horizon sportif qui, lui, s’est éclairci samedi après le succès 3-1 face à Breitenrain.

«On a eu une période de doute et on manquait de cohésion, concède l’entraîneur Cédric Strahm. Créer un bon vestiaire n’est pas trop difficile, mais créer une vraie équipe sur le terrain prend plus de…