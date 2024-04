Rémi Bonnet, Marianne Fatton, Robin et Thomas Bussard se sont illustrés en Coupe du Monde

La saison de Coupe du monde de skialpinisme s’est terminée mercredi, en Italie.

Comme Rémi Bonnet et Marianne Fatton, les jumeaux Bussard se sont joliment illustrés.

Bilan avant la Patrouille des glaciers, où ces Gruériens se retrouveront le 20 avril. alpinisme s’est terminée mercredi, en Italie.

VALENTIN THIÉRY

SKI-ALPINISME. Après les dernières épreuves de Cortina d’Ampezzo (Italie), Robin et Thomas Bussard ont terminé 1er et 2e du classement général U23 de la Coupe du monde de ski-alpinisme. En élite, cela vaut une 6e et une 7e place. Les jumeaux d’Albeuve retirent beaucoup de positif de leur deuxième année «chez les grands». Les Gruériens de 21 ans la concluront avec leur baptême sur les 57,5 kilomètres de la mythique Patrouille des glaciers, le 20 avril. Retour sur un hiver 2024 abouti basé sur la polyvalence.

Comment jugez-vous votre saison?

Robin Bussard (R. B.): Très, très bonne. J’en suis super content. J’ai été régulier plus ou moins partout. Ça a débouché sur un bon classement général final.

Thomas Bussard (T. B.): J’en suis satisfait. En verticale et individuelle, j’ai augmenté ma présence dans les tops 10. En sprint, je n’ai souvent pas eu de chance. J’en suis un peu déçu, même si j’ai fait une finale, ce qui est un super résultat. Pour être pleinement satisfait, il me manque juste une performance de référence, comme l’an dernier, ou Robin, cette année. J’ai enfin aimé ma polyvalence. Je trouve ça tellement important, et j’admire les athlètes qui le sont comme Loïc Meillard (ski alpin) ou Wout van Aert (cyclisme).

Quelle a été la principale différence par rapport à 2023?

R. B.: J’ai appris à rester calme, même si ça va moins bien. Je m’énerve moins, donc je perds moins d’énergie. Et au départ des verticales ou individuelles, je ne partais plus directement devant, au risque de me «péter».

T. B.: A l’image de ma 8e position dimanche passé sur l’individuelle, mes présences dans les tops 10.

Si vous deviez citer votre plus grande source de satisfaction, ce serait…

R. B.: Cette 6e place au général élite et ma 1re à celui U23 témoignent de ma polyvalence et sont une belle récompense. En vue des Jeux olympiques 2026, peut-être que je me spécialiserai temporairement sur le sprint. On verra en temps voulu.

T. B.: Mon évolution dans ma tactique de course. En verticale, par exemple, je fais exprès de partir plus lentement pour finir plus fort, comme le Français Thibault Anselmet.

Quel sera LE souvenir de votre saison?

R. B.: Mes victoires en sprint à Villars et aux championnats d’Europe U23. J’ai eu de grosses, grosses émotions.

T. B.: Ma présence en finale avec Robin à Villars, devant les amis et la famille, en Suisse. Mon frère s’était imposé, c’était magnifique, et même si j’étais sec, j’ai aussi sorti une performance.

Et l’image qui vous restera?

R. B.: La super équipe de Suisse qu’on est. On est arrivés à faire de gros résultats, ensemble, sur plusieurs échéances. Sur la verticale à Cortina, on était cinq dans le top 7.

T. B.: On est une vraie équipe de copains. Cet excellent esprit m’anime. Les succès sont là, mais dans le fond, le temps de compétition est minime par rapport au reste. Et on vit de très bons moments.

Avez-vous encore une marge de progression?

R. B.: Oh oui, ça c’est sûr. Pour l’année prochaine, j’insisterai sur plusieurs facteurs pour être plus constant en sprint, car je sais que je suis capable de gagner. Par exemple, l’aspect mental dans l’enchaînement des courses.

T. B.: Clairement. Surtout en sprint. Manipulation, explosivité, se conditionner à faire quatre manches, même si j’ai eu l’individuelle et la verticale avant: ce sera mon principal axe de travail pour 2025.

Vous bouclerez 2024 avec la grande Patrouille des glaciers, que vous allez découvrir après avoir remporté la petite en 2022. Vous vous attendez à quoi?

R. B.: A ce que ce soit dur et long. Je vais dans l’inconnu. En mars, on s’est bien entraînés. Avec Thomas et Ludovic (Lattion), on a fait le job. Mais je serai quand même stressé sur le moment.

T. B.: Je ne sais pas trop. En Coupe du monde, je fais des efforts de 90 secondes, 30 ou 80 minutes. Pas de six heures. Mais je me réjouis tellement d’être au départ d’une épreuve dont j’entends parler depuis tout petit et que tout le monde connaît en Suisse. J’ai aimé m’entraîner, et je suis heureux de découvrir de nouveaux paramètres, comme la nutrition dans ce type de rendez-vous. ■

Leurs principaux résultats

Robin Bussard:

champion d’Europe de sprint U23 et troisième de l’individuelle U23. Cinq tops 10 en Coupe du monde, dont sa première victoire, en sprint. Sixième du classement final de la Coupe du monde élite, premier de celui U23.

Thomas Bussard:

troisième de la verticale au Championnat d’Europe U23. Six tops 10 en Coupe du monde. Septième du classement final de la Coupe du monde élite, deuxième de celui U23.

«J’aurais signé tout de suite»

En duo avec le Grison Patrick Perreten, Marianne Fatton (photo) a conclu sa saison avec une 4e place sur le relais mixte de Coupe du monde, mercredi à Cortina d’Ampezzo. «Franchement, c’est pas mal. D’autant plus qu’on atteint la finale A pour une demi-seconde», relate la Charmeysanne d’adoption.

Volume de course

Mardi, elle avait fini en argent lors du sprint, lui permettant de terminer troisième du général de la discipline. Un classement qui vient couronner une belle année pour la Neuchâteloise de 28 ans, notamment sacrée championne d’Europe de sprint, en janvier. «Je suis vraiment contente. Si on m’avait proposé de tels résultats avant de commencer, j’aurais signé tout de suite.» Habituée à des efforts bien plus courts, Marianne Fatton s’alignera pour la première fois sur la Patrouille des glaciers, avec l’objectif «de la finir». De quoi lui donner goût à la longue distance? «J’adore les individuelles. Mais en 2025, le sprint restera ma priorité avec la perspective des Jeux olympiques 2026. Ça n’aurait donc pas trop de sens de me diversifier.»

Pour être encore meilleure en sprint dès l’hiver prochain, Marianne Fatton insistera cet été sur le volume. «Une manche ne dure que trois ou quatre minutes. Mais l’ensemble de l’épreuve, c’est quatre heures. Il faut donc tenir le coup.» VT

Ses principaux résultats:

championne d’Europe de sprint et troisième sur le relais. Championne de Suisse de sprint. Cinq podiums en Coupe du monde.

«J’ai rapidement jeté l’éponge»

Comme prévu, Rémi Bonnet a remporté les globes d’individuelle et de verticale de Coupe du monde de ski-alpinisme et les deux titres européens, cette saison.

Avant son entame d’exercice, le Charmeysan souhaitait aussi jouer le général de la compétition. Cela passait par des performances dans un sprint qu’il ne maîtrise pas. «En vitesse, je ne pouvais pas m’attendre à mieux, car je n’ai pas travaillé pour. Puis, j’ai rapidement jeté l’éponge quand j’ai vu que c’était impossible de finir premier du général. Ça le restera d’ailleurs tant qu’il n’y aura pas plus de verticales et d’individuelles au programme.» Ses résultats en quatre participations (sur six) expliquent sa troisième place au classement final, comme en 2023.

Rémi Bonnet va désormais peaufiner sa préparation à la Patrouille des glaciers, qu’il entend gagner comme en 2022, accompagné cette fois de Werner Marti et d’Aurélien Gay. «Je l’aborde avec plus de sérénité, car je sais que j’arrive au bout sans problème. A voir comment mes coéquipiers vont se comporter. Ça va être une jolie aventure.» VT

Ses principaux résultats:

champion d’Europe de verticale et d’individuelle. Trois victoires sur autant de verticales et trois victoires sur quatre individuelles de Coupe du monde. Vainqueur des petits globes de cristal de ces deux disciplines. Troisième du classement final de la Coupe du monde.