Recoller les morceaux

BANDE DESSINÉE

Ozanam et Antonio Cittadini

FRANKENSTEIN À BAGDAD

Soleil

Bagdad, en l’année 2005. La ville vit dans la peur. Entre les attentats suicides, des autorités utilisant la violence sans retenue, une guerre civile en filigrane et la mémoire de douleurs antérieures, l’avenir prend la forme d’un point d’exclamation. Au cœur de cette désolation, un autre danger a fait son apparition: un assassin mystérieux hante les rues et tue au hasard. Ou du moins c’est ce qu’il semble… Des mendiants, un barbier, qui sera le suivant? La peur s’installe. On parle même d’un être composite, biffé de cicatrices, qui survit aux balles. Ce monstre rappelle d’ailleurs celui dont parle le chiffonnier Hadi Al-Attag, qui raconte qu’il l’aurait fabriqué avec différentes parties de victimes de toute la violence…