Recoller les morceaux

LIVRES

Silvia Moreno-Garcia

LES DIEUX DE JADE ET D’OMBRE

Bragelonne, 312 pages

Casiopea Tun n’a pas une vie de rêve. Nouvelle Cendrillon, elle est exploitée par sa famille et passe plus de temps à récurer qu’à s’amuser. Son avenir ressemble plus à une prison inextricable qu’à une maison sans murs… Jusqu’au jour où elle ouvre un mystérieux coffre en bois, caché dans la chambre de son richissime grand-père. Elle libère alors Hun-Kamé, une divinité maya qui cherche à regagner son trône perdu. Commence une intense quête, qui va unir ces deux êtres que tout oppose pour rechercher les parties manquantes de ce dieu à travers le Mexique des années 1920.

L’autrice Silvia Moreno-Garcia s’est fait une spécialité de rafraîchir certains éléments classiques – voire surannés – de la littérature de genre…