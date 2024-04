Succès importantissime pour le FC Bulle

La série positive se poursuit à Bouleyres. Après avoir battu Bienne et tenu en échec Bâle M21, le FC Bulle s'est imposé 3-1 face aux Bernois de Breitenrain. Une victoire qui s'est dessinée dans le premier quart d'heure grâce à Dramane Sissoko et Loïs Ndema, buteurs sur un tir rapproché imparable (5e et 12e, 2-0).

Les visiteurs ont réduit le score dans la foulée par l'ancien Bullois Marko Dangubic (18e, 2-1). Les Bullois ont ensuite reculé, un peu trop aux yeux de leur entraîneur Cédric Strahm, mais ils ont tenu bon jusqu'au bout. Après plusieurs occasions manquées en seconde période, c'est l'entrant Aimery Pinga qui a délivré le public gruérien sur une face-à-face remporté en deux temps (86e, 3-1).

Cette septième victoire de la saison est rendue plus précieuse par la défaite de trois des quatre derniers de Promotion League. Le FC Bulle reprend ainsi cinq points d'avance sur le premier relégable et peut préparer un peu plus sereinement son déplacement à Lucerne samedi prochain.

Retrouvez l'analyse et les réactions de Bulle-Breitenrain (3-1) dans La Gruyère de mardi.