Sud fribourgeois: Quatre accidents sont survenus dimanche sur l’autoroute A12

Dimanche, l’autoroute A12 a été le théâtre de quatre accidents entre Châtel-Saint-Denis et Rossens, impliquant au total onze véhicules. Le premier s’est produit vers 13 h à la hauteur de Matran. Une femme a perdu le contrôle de son auto et a terminé sa course sur la voie de droite. Les passagers, deux enfants âgés de 12 ans et 4 mois, ont été blessés et pris en charge par des ambulanciers.

Peu après, à Vuippens, un homme a également perdu la maîtrise de son véhicule et a percuté la voiture devant lui, avant d’être heurté à son tour par une autre voiture. Heureusement, aucun blessé n’est à déplorer. Le troisième accident s’est déroulé vers 14 h 20 à la hauteur de Semsales. Un conducteur a embouti deux véhicules, sans faire de blessés. Enfin, la police cantonale fribourgeoise fait état d’un automobiliste ayant percuté une voiture vers 14 h 25 à Châtel-Saint-Denis. «A la suite du choc, deux autres voitures qui circulaient normalement ont été endommagées», précisent les forces de l’ordre dans un communiqué. Deux personnes ont été légèrement blessées.

Plusieurs voies de circulation ont été fermées et le trafic a été particulièrement perturbé jusqu’à 16 h 30. La police relève que la vitesse et l’équipement (pneus d’été) de plusieurs véhicules impliqués dans ces carambolages n’étaient pas adaptés aux conditions météorologiques (neige, grêle et pluie verglaçante). Elodie Fessler