Top Chef: Pierre-Pascal Clément dévoile l’adresse de son futur restaurant à Fribourg

Pierre-Pascal Clément n’apparaît plus les mercredis soir dans l’émission Top Chef sur M6. Mais l’ex-candidat du télécrochet compte bien revenir sur le devant de la scène. Plus précisément en bas de la rue de Lausanne, à Fribourg, où il ouvrira courant juillet son premier restaurant. Celui-ci prendra place dans les anciens locaux de l’établissement Cocotte qui vient de fermer au numéro 10. Auparavant, ils ont accueilli la chaîne de burger Holy Cow et le restaurant Au Chasseur.

Le Fribourgeois s’est entouré de deux associés pour se lancer dans cette aventure: Patrick et Dany Ferreira. Le premier a déjà été à la tête de plusieurs établissements du centre-ville et gère actuellement le Stud, un concept-store de chaussures basé à Fribourg Centre. Le second est l’actuel gérant du Nouveau Monde…