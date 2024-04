Tribune libre

Un plaisir de lire du patois dans le journal

A propos du patois dans La Gruyère.

Chères et chers ami·e·s de La Gruyère, je tiens à vous féliciter de continuer à faire paraître un article en patois gruérien chaque samedi (voir en page 7). Ça fait chaud au cœur! Moi qui ne le parle qu’à 30%, je parviens à le comprendre à 70% quand je le lis grâce notamment à mes connaissances en italien et quelques notions de vieux français. Merci encore et continuez à promouvoir le patois, même dans une ville de Bulle à 30 000 habitants.

Daniel Gremaud, Genève

L’accès à la gare routière interroge

A propos de la gare de Bulle.

En 1990, Adolf Oggi, alors conseiller fédéral, inaugurait la gare de Bulle avec d’un côté, la partie ferroviaire et de l’autre, la partie routière, les deux entités étant reliées…