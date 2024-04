Tribune libre

Une structure qui n’est plus dans l’air du temps

A propos de la commune unique (La Gruyère de samedi).

Les communes sont des entités décentralisées dont l’autonomie et les tâches sont garanties par la Constitution. Ainsi, elles doivent veiller au bien-être de la population, lui assurer une qualité de vie durable et disposer de services de proximité. Ces exigences pourraient clore le débat d’une mégacommune de la Gruyère. Quel taureau a piqué les initiateurs d’une telle idée? Les yeux bullois plus gros que le ventre, comme le Grossfreiburg? On veut bien que les tâches soient devenues multiples et que les élus se fassent parfois rares; encore faut-il donner l’envie de participer aux citoyens. Une mégastructure communale, outre anticonstitutionnelle, n’est plus dans l’air du temps. La…