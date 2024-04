Tsantâdè, danhyidè, dzuyidè!

Deché-delé

La chenanna pachâye è chta chenanna, la fanfare dou Mourè l’a betâ chu pi on grô chpèktàkle po chon than-chaptantyimo anivèrchéro.

Ichtouâre dè Grease rèvin chu chi film ke l’a markâ lè gènèrachyon. Po chin fére, la fanfare dzuyè la mujika, on kà tsantè è ouna binda dè dzouno danhyon, tsanton è dzuyon la komèdiya. Tyin pyéji dè vêre chin! On grô travô ke meretè d’ithre rèlèvâ. La châla dè sport dè chi velâdzo irè bondâye. Totè hou mujikè no bayivan l’invide dè danhyi, tsantâ è budji!

Chin ke m’a markâ on bokon, l’è k’on rèkonyè to tsô ke no j’an afére a on publike reman. Ouê, ouê, vêr no, lè dzin l’an dou mô dè ch’ètsoudâ… Vê nouthrè vejin chuiche-aleman, kan li a dè la bouna mujika, lè dzin ch’abadon po danhyi. Vêr no, l’an dza dou mô dè fyêre di man. Chin mè rapalo l’an pachâ,…