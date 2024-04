Un brin prétentieux et hors des clous

MUSIQUE

Vampire Weekend

ONLY GOD WAS ABOVE US

Columbia Records

Depuis 2008, les New-Yorkais de Vampire Weekend jouent dans la catégorie inclassable, avec leur pop indépendante mâtinée d’Afrique, d’échappées hip-hop et de libertés à regagner au détour de chaque chanson.

Réduit au format trio après le départ de son multiinstrumentiste Rostam Batmanglij en 2016, le groupe vient de publier son cinquième album, intitulé Only god was above us. Un titre bien prétentieux pour une musique qui l’est parfois tout autant, à l’image du très insupportable Connect et de ses irruptions pianistiques sur fond de basse jazzy.

Par chance, le reste du disque échappe à cet acabit élitisto-cérébral. La voix toujours habitée et lancinante d’Ezra Koenig voltige d’un air mid-tempo genre easy listening (The Surfer) à…