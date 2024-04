Un crédit additionnel pour le projet de route de liaison

MARLY-MATRAN. Entre Marly et la jonction autoroutière de Matran, le canton prévoit de construire une route de 3,5 kilomètres, avec deux ponts. La mise à l’enquête du projet, le 11 décembre 2020, avait suscité 110 oppositions et cinq courriers de remarques. Pour adapter le projet, le Conseil d’Etat demande au Grand Conseil un crédit additionnel de 3,45 millions de francs. Selon le communiqué, cet argent financera avant tout des études supplémentaires du sol, ainsi que des compléments pour les études de trafic et le rapport d’impact sur l’environnement. Il servira aussi à des mesures d’accompagnement, à des travaux de remaniement parcellaire et au traitement des oppositions et des recours. Le projet complété devrait être publié dans le cadre d’une mise à l’enquête publique complémentaire…