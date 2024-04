Un film fribourgeois récompensé à Visions du réel

CINÉMA. Valentina e i MUOStri, de Francesca Scalisi, a remporté dimanche le Prix spécial du jury dans la compétition nationale, au festival Visions du réel, à Nyon. Dans ce documentaire, la réalisatrice fribourgeoise, d’origine italienne, a suivi une jeune femme et son père, dans leur village de Sicile. «Un délicat récit émancipateur enraciné dans une terre aussi aimée que ravagée», selon le festival. Le film est produit par la société Dok Mobile, basée à Givisiez, fondée il y a dix ans par Francesca Scalisi (réalisatrice et monteuse) et Mark Olexa (réalisateur et producteur). EB