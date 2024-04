Un pistolet-mitrailleur de la police cantonale fribourgeoise a disparu

Après Genève, c’est au tour de la police cantonale fribourgeoise d’égarer une arme. Le Pôle enquête de la RTS a révélé mardi qu’un pistolet-mitrailleur reste introuvable depuis plus d’une année. Les forces de l’ordre ont constaté sa disparition le 31 janvier 2023, lors d’un inventaire.

S’en sont suivies «des mesures d’enquête visant à localiser l’arme et à retracer son parcours», nous a assuré son chef de la communication Martial Pugin qui confirme les éléments recoupés et publiés par la RTS. Finalement, après plus de huit mois de recherches infructueuses, le procureur général a suspendu l’instruction pénale. La police reprendra l’enquête rapidement en cas de nouveaux éléments.

Beaucoup de questionnements

Où pourrait être passée cette arme? «Beaucoup d’hypothèses restent possibles. Un acte malveillant ne peut pas être exclu, tout comme une erreur de rangement ou sa perte durant une intervention», analyse Martial Pugin. Il assure que la perte d’une arme est «fort heureusement» extrêmement rare. «En 30 ans d’engagement, je n’ai jamais été confronté à une situation pareille».

Il soutient que les services de police ne sont pas restés dans l’inaction face à cette affaire. Les contrôles et la sécurisation du matériel ultrasensible ont été renforcés et systématisés depuis l’incident.

Parallèlement, la disparition de l’arme a été signalée au système national de recherches de personnes et d’objets (RIPOL). Ce dernier est à la disposition des cantons, de la police fédérale et de la Confédération. Geoffroy Brändlin