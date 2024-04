Une plateforme numérique commune entre Frapp et St-Paul Médias SA en réflexion

Le lancement d’une plateforme numérique commune est en réflexion entre Mediaparc SA et St-Paul Médias SA. Les deux entreprises fribourgeoises l’ont annoncé ce mercredi dans un communiqué. «L’objectif est de mettre à disposition des Fribourgeoises et Fribourgeois une offre de haute qualité avec des informations locales, du divertissement et des éléments de services».

La plateforme réunirait «le savoir-faire et les ressources numériques» de Frapp francophone et de St-Paul Médias SA, éditeur de La Liberté, La Gruyère, Le Messager et La Broye. Elle combinerait des contenus gratuits et payants, au travers d’un abonnement. Ceux de Radio Fribourg et de La Télé seraient également intégrés.

«Le marché fribourgeois est trop petit pour accueillir deux acteurs médiatiques dans le domaine du numérique», estime Martial Pasquier, président du conseil d’administration de St-Paul Médias SA. De son côté, son homologue de Mediaparc SA Damien Piller explique qu’une telle plateforme permettrait de «pérenniser la place du canton de Fribourg dans l’espace médiatique suisse romand». Les deux parties vont élaborer un projet concret ces prochains mois. Elodie Fessler