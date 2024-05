Avant le coup d’envoi

PROMOTION LEAGUE

33e journée

GLENN RAY

La mission sauvetage du FC Bulle débute ce samedi (16 h) par la réception de Kriens au stade de Bouleyres.

Hors jeu. Bürgisser et le capitaine Afonso sont blessés alors que Ndema et Pinga sont incertains. Sissoko est suspendu.

Enjeu. Une défaite samedi pourrait déjà être synonyme de relégation pour le FC Bulle, avantdernier à un point de la barre. Conscient de la précarité de la situation, les dirigeants gruériens ont tenté de provoquer un électrochoc en suspendant Cédric Strahm et son staff (La Gruyère du 14 mai). Le directeur technique Steve Guillod fait office de pompier de service aux côtés de ses assistants Julien Mière et Duilio Servadio. «Nous avons trouvé un groupe impliqué, réceptif et qui a envie de bosser», souligne le second nommé.

La…