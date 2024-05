Battu, le FC Bulle tremblera jusqu’au bout

VALENTIN THIÉRY

Football. Le FC Bulle se déplaçait à Wil dimanche pour y affronter la relève du FC Saint-Gall. Les Gruériens ont perdu 3-2 ce match très important dans la lutte contre la relégation. À trois rencontres de l’issue du championnat de Promotion League, les hommes de Cédric Strahm sont quinzièmes à deux points de la barre, avant de recevoir Paradiso, samedi. Les Bullois ont joué à dix pendant plus d’une heure.

Les Gruériens ont rapidement pris l’avantage sur corner, Mayi étant au bon endroit pour récupérer un rebond, de la tête (4e, 0-1). Saint-Gall M21 a ensuite installé son jeu, pour s’adjuger la possession, mais pas de grosses occasions. Le siège devant le but de Ropraz était encore plus net après l’exclusion de Sissoko pour un mauvais geste (20e)

Sans surprise, à la suite d’un corner que Pinga et Ombala auraient dû mieux dégager, Krasniqi égalisait sur un centre de Jason-Lee Parente (33e, 1-1). Contre toute attente en revanche, à la suite d’une magnifique action construite, Ombala obtenait un penalty que transformait Pinga (38e, 1-2). Bulle ne parvenait toutefois pas à garder l’avantage avant la pause à cause de Neziri, profitant des largesses au cœur du dispositif visiteur, devant le rectangle dans les arrêts de jeu (46e, 2-2).

Après la pause, Bulle est arrivé deux fois à la surface via Delley, sans succès. Pour le reste, les Gruériens ont défendu. Les assauts locaux étaient nombreux, comme les frappes molles sur Ropraz. Mais sauf un essai léchant le montant (59e) et des centres pour personne, Saint-Gall n’a pas hérité d’énormes occasions d’inscrire le 3-2… jusqu’au but de Vogt (90e). Cruel pour les Bullois.

