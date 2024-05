Gymnastique et danse: 17 styles de chorégraphies en lumière au championnat fribourgeois à Bulle

La société FSG La Tour-de-Trême organise le championnat fribourgeois individuel de gym et danse, ce samedi à Bulle. L’occasion de voir dix-sept styles de chorégraphies différents mêlant prestance, technique et énergie.

VALENTIN THIÉRY

GYMNASTIQUE ET DANSE. On signale la présence d’Alicia Keys ce samedi à la salle omnisports de Bulle. Pas la célèbre chanteuse et pianiste américaine. Mais bien la chorégraphie du même nom qui sera interprétée par de jeunes sportives dans le cadre du championnat fribourgeois individuel pour les tests en gym et danse.

A côté de la catégorie inspirée par l’artiste new-yorkaise, seize autres, dont les Massue ou Aristochats, le dessin animé de Walt Disney. «Les filles se produiront sur la musique du film. Ici, la prestance et les pirouettes seront les points…