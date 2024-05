Parions sport avec…

Cedrico Franja

35 ans, conseiller de services, milieu de terrain du FC Châtel-Saint-Denis

Chaque samedi, un footballeur régional remplit sa grille de pronostics avant le match de son équipe en 2e ligue interrégionale.



| 1 | X | 2 |

Châtel-Saint-Denis vs Dardania Lausanne?

«Châtel, évidemment. Pour renouer avec les bons résultats du premier tour.»



| 1 | X | 2 |

Vous préférez… être à l’origine ou à la conclusion d’un but?

«A l’origine, car j’aime bien mettre le buteur dans de bonnes dispositions. Mes seuls buts sont généralement des penaltys (rires).»



| 1 | X | 2 |

… combiner avec Killian Kibalabala ou Thibaud Clerc?

«Avec Thibaud Clerc. On a une meilleure entente sur le terrain et on produit du beau jeu ensemble.»



| 1 | X | 2 |

… le football à Vevey ou celui en Veveyse?

«A Vevey. Même si j’aime…