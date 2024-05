On prèfè matou

Nouthron galé prèfè Vincent l’a on non bin dè vêr no; mimamin bin dè Rya.

L’è le chèkon prèfè ke chayè dou velâdzo dè Rya. Li a dè chin bin kotyè j’an, irè Placide. I betâvè le bredzon avui pyéji è dèvejâvè le patê achtou ke l’avé l’èpâhyo. Placide l’a markâ le dichtri è to le mondo chè chovin dè li.

Ora, no j’an la tsanthe d’avi on prèfè dè rèthèta. In dou mil-vintè-katro, pâ fachilo dè trovâ kôkon ke l’è d’akouâ dè betâ cha ya dèkouthè po ithre totè lè j’àrè dou dzoua è de la né a dichpojichyon po dèpatoyi totè chouârtè d’afére. È bin chur akchaptâ dè dèchidâ di tsoujè ke van dè totè fathon pâ pyére a to le mondo. Ma a chi grade, t’i d’obedji dè pâ prindre totè lè kritike a kà. Ma li a adi di dzin koradjà kemin nouthron prèfè Vincent.

Moncheu le prèfè chayè dè Rya. L’è mimamin on bordzê…