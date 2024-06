LUTTE SUISSE. Benjamin Gapany poursuit sa belle moisson en 2024. Le lutteur gruérien a raflé samedi à la jurassienne sa quatrième couronne en autant de fêtes, terminant au rang 2 (58,25 points), juste derrière le lauréat broyard Romain Collaud (58,50). En confiance après ses 50es lauriers obtenus avec brio à la Saint-Galloise une semaine plus tôt, il a confirmé sa bonne forme. «Ça s’est joué à un rien pour que je sois en finale, ou que je remporte la fête, regrette le Marsensois. J’aurais bien voulu m’imposer.»

Plus sa carrière avance, plus la mentalité de Benjamin Gapany ressort. Aujourd’hui, son statut le pousse à viser plus haut. «Ce goût de couronne ne me suffit plus, reconnaît-il. Maintenant, chez nous, en Suisse romande, je dois gagner. Sinon, il faut que je donne plus.»

Pic de…