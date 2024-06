«Kurz» d’œil dans le rétro (3/5)

En 2024, le Club des lutteurs de la Gruyère célèbre son 100e anniversaire. La Gruyère parcourt l’histoire de la structure en cinq épisodes de Kurz d’œil dans le rétro, et évoquera son avenir. Cette série mènera à la fête romande du 14 juillet à Riaz. Le concept: une période, une photo, un intervenant. Troisième volet 1974-1999 avec le Vuadensois Bernard Moret, entraîneur technique du club de 1983 à 1986. VT

Sur la photo, on voit le Charmeysan Nicolas Guillet lors de la Fête fédérale de lutte de 1992, à Olten. Il vient de gagner (Josef Schillig) et de décrocher sa première – et seule – couronne à ce niveau, à 22 ans. Il montre sa joie, alors qu’il est de nature réservée. Y repenser me met la larme à l’œil, car on a une excellente relation. Il était bon dans tout ce qu’il entreprenait et y…