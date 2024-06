Désinvolture

PAR CLAUDE ZURCHER

POUR FAVORISER le tourisme du vélo et du VTT dans le canton, il est notamment recommandé par les experts en pratique vélocipédique de mettre en place des systèmes de passage de clôture. Ne serait-il pas plus simple de supprimer les clôtures? Et donc aussi les vaches, dont les bouses peuvent représenter une cause évidente de chute?

UNE QUARANTAINE DE CAMÉRAS au Musée d’art et d’histoire? Avec enregistrement des images et vision en temps réel. La préposée à la protection des données du canton a donné un préavis positif, moyennant quelques adaptions à ce dispositif. Si l’on installe des caméras dans les musées d’art et d’histoire, jardin compris, sans que ce soit une nouvelle performance artistique interrogeant sur la suspicion généralisée et l’omniprésence du contrôle,…