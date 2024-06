Deux étapes dans le sud du canton

COURSE À PIED. Le calendrier du Groupe E Tour 2024 a été dévoilé mardi. La première des cinq courses aura lieu le 14 août à Villaz-Saint-Pierre, sur une boucle de 8,5 kilomètres dont le départ et l’arrivée sont prévus à la salle polyvalente. Une 12e édition qui fera aussi la part belle au district de la Gruyère, puisque la troisième étape aura lieu le 28 août à Grandvillard, comme en 2019.

Les autres échéances sont agendées au 21 août à Saint-Aubin, au 4 septembre à Treyvaux et au 11 septembre à Fribourg, pour la première fois depuis 2012. Aucun des cinq tracés ne dépassera les 10,2 km et les 250 m de dénivelé positif. «Notre volonté est de proposer un Groupe E Tour pour tous ceux qui veulent se remettre en forme à la fin de l’été», précisent les organisateurs. Nouveauté pour 2024: un…