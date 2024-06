FÊTE DE LUTTE. Après avoir débloqué un total de 18 millions de francs pour le campus du Lac-Noir – dont une part a permis d’assurer la fête de lutte et des jeux alpestres qui s’y tient (La Gruyère du 25 novembre) –, les députés ont approuvé hier un mandat pour l’établissement d’une convention entre le canton et la fête en question. L’objectif: garantir que la manifestation puisse se dérouler sur ce site et plus particulièrement sur la pelouse située entre la future halle triple et le lac. Les arguments économiques et touristiques avancés par les mandataires, et reconnus par le Conseil d’Etat, ont reçu un large soutien: 92 oui, 1 non et 5 abstentions. Bien qu’elle soit soumise aux délais de construction de la halle et du terrain extérieur supplémentaire, la convention devrait être signée…