Jacques Boschung reste président

BLUEFACTORY. Bluefactory Fribourg-Freiburg SA annonce la réélection pour trois ans de son président Jacques Boschung, en place depuis 2018. Dans un communiqué diffusé par la société, ce dernier entend «capitaliser sur les succès des récents développements» du quartier d’innovation et «accélérer cette trajectoire qui booste les emplois et notre économie». Depuis la construction de son premier bâtiment pérenne, le site est passé de 140 emplois en 2015 à 540 aujourd’hui. En fin d’année, ce chiffre grimpera à 700, tandis que le dernier bâtiment construit, qui a accueilli ses premiers locataires en décembre dernier, affiche un taux d’occupation de plus de 80%. EF