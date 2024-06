L’inculture aussi a ses ministres

Une époque formidable

Il ne faut pas se moquer… Nous sommes tous l’ignare de quelqu’un, nous avons tous nos lacunes, nous avons tous dit un jour ou l’autre une bêtise. Certains en écrivent, même: dans cette chronique, il est arrivé que l’on confondît Deleuze et Bourdieu, c’est dire si l’on n’a pas de quoi faire le malin.

Il ne faut pas… Oh! Et puis flûte! Moquonsnous, gaussons-nous, raillons le ministre italien de la Culture, Gennaro Sangiuliano. Cet ancien journaliste de la RAI a été nommé l’année dernière par Giorgia Meloni, la première ministre. Et l’on rigole tout de suite un peu moins, tant elle fait peur, la dame.

Venons-en aux moqueries, gratuitement et sans honte: il signore Gennaro Sangiuliano participait samedi dernier à un festival littéraire à Taormina. Si vous connaissez…