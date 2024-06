La Fête médiévale de la Saint-Jean abordera la science médiévale

Les passionnés d’histoire médiévale, mais aussi le grand public pourront se retrouver les 22 et 23 juin prochains à la Fête médiévale de la Saint-Jean du château de Gruyères.

Pendant deux jours, les visiteurs seront, partiellement bien sûr, immergés dans un décor du XVe siècle. Une centaine de figurants en costume médiévale danseront, joueront de la musique et interpréteront même des saynètes.

Cette année, le thème sera Sciences et merveilles. Dans un communiqué, le haut lieu touristique indique que «les troupes de reconstitution dévoileront notamment les secrets de la chirurgie et de la médecine d’alors, les connaissances anatomiques de l’époque ou encore la pharmacopée médiévale». Montrer et expliquer les innovations militaires, l’évolution des armures et des armes «dont certaines typiquement suisses» sont également au programme, comme les révolutions constatées dans les domaines des arts et de l’artisanat.

Parallèlement à des ateliers, à des jeux et à des reconstitutions telles que celle d’un hôpital médiéval, deux présentations seront données par Alexandre Varela, assistant-docteur au département d’histoire de l’art et d’archéologie de l’Université de Fribourg et Olivier Richard-Trauffer, professeur ordinaire au département d’histoire de l’Unifr.

Le programme complet est à retrouver sur le site du château.