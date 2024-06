Le canton ne paiera pas les transports

SAF. La motion pour le financement des frais de transport des élèves du programme Sport-Art-Formation (SAF) par le canton a été refusée par 47 non, 33 oui et 19 abstentions. Le Grand Conseil s’est rangé à l’avis du Conseil d’Etat, qui a, entre autres, évoqué une table ronde organisée pour améliorer ce programme, lors de laquelle personne n’a soulevé cette problématique. L’exécutif renvoie la responsabilité aux communes et ne voit pas d’inégalité de traitement.

C’était pourtant l’un des arguments des motionnaires Marc Pauchard (centre, Progens) et Pierre-Alain Bapst (plr, Treyvaux). Car si les communes peuvent être sollicitées par les parents, elles n’ont pas l’obligation d’assumer ces frais généralement engendrés par un changement d’école.

Seul le groupe du Centre a manifesté son soutien…