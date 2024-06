Marie Perroud-Cottet

ATTALENS

Marie est née le 29 mars 1936 dans le foyer d’Yvonne et Hilaire Cottet à la ferme de Verdan, à Bossonnens. Elle était, avec sa sœur jumelle, la troisième d’une fratrie de sept enfants. Toutes et tous sont déjà partis rejoindre leurs parents.

A 20 ans, Marie a fait la connaissance de Robert, qui allait devenir son époux. Ils se marièrent le 8 août 1957 et de leur union naquirent trois enfants, Jean-Claude, Monique et Nathalie.

Marie a voué sa vie à s’occuper de sa famille, de son foyer et de son jardin. Pour autant, elle a presque toujours travaillé, notamment à la Maison du Pèlerin, où elle s’occupait de la cuisine et de la blanchisserie ou, plus tard, à l’atelier de couture ou à la boulangerie du village. Marie et Roby ont aussi tenu pendant deux ans le restaurant de l’Avenir,…