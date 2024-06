Morat-Fribourg: L’organisation annonce deux nouveaux parcours

La course Morat-Fribourg sera enrichie de deux nouveaux parcours radicalement différents pour sa 90e édition anniversaire, les 5 et 6 octobre prochains, annonce ce mardi l’organisation dans un communiqué.

D’une longueur de 3,4 km, la course des Téméraires sera accessible aux populaires quel que soit leur niveau, samedi à la tombée de la nuit. Non chronométrée et gourmande, elle se courra au bord de la Sarine à travers les sites historiques de la ville de Fribourg.

Le Trail Moitié-Moitié sera une autre affaire. Les coureurs confirmés pourront affronter 26,1 km et 630 mètres de dénivelé entre Morat et Fribourg en passant par des chemins forestiers et des sentiers pédestres, avant de retrouver le traditionnel tracé et sa montée de La Sonnaz. Les organisateurs considèrent le profil de ce parcours comme «à mi-chemin entre le trail et la course traditionnelle». Geoffroy Brändlin