Nirvana débrancha le grunge

Tout l’été, La Gruyère évoque la naissance et les coulisses de huit œuvres d’art marquantes pour le public et inspirantes pour les créateurs. En un mot, des œuvres cultes. Pour ce premier épisode, on vous raconte l’enregistrement du MTV Unplugged in New York de Nirvana.

CHRISTOPHE DUTOIT

Il a l’air d’un ange. Un peu hirsute, certes. Un peu rebelle aussi, avec sa barbe de quelques jours et son cardigan vert qu’il aurait pu emprunter à sa grand-mère. Ce 18 novembre 1993, Kurt Cobain arrive aux studios Sony Music de New York avec deux tasses de thé dans les mains. Après un timide «good evening», il introduit About a girl avec un rictus pincé. «Celle-ci est sur notre premier album, la plupart d’entre vous ne la connaissent pas…»

La scène est recouverte de lys blancs et de bougies allumées.…