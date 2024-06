Ryan Fosso signe en Eredivisie

FOOTBALL. Ryan Fosso a franchi un nouveau palier dans sa carrière. Le Bullois de 22 ans s’est engagé pour deux saisons avec le Fortuna Sittard, comme l’a annoncé mardi la formation d’Eredivisie. Une formation qui vivra sa septième saison d’affilée au plus haut échelon hollandais et qui a terminé 10e du dernier championnat, à huit points des places européennes.

Formé au FC Bulle, Team AFF et au mouvement junior de Young Boys, le milieu de terrain gruérien a passé ses deux dernières saisons à Vaduz, en Challenge League. Avec le club liechtensteinois, Ryan Fosso a disputé 78 matches, inscrit 8 buts et distillé 5 passes décisives. Il a également décroché deux coupes nationales, en 2023 et en 2024. Lors de son premier exercice, il avait notamment fait ses débuts sur la scène continentale en…