«Gagner est un soulagement»

VTT. Sa première victoire chez les U17 ne pouvait pas tomber mieux. Vainqueur de la Coupe de Suisse à Echallens samedi, Marwan Karim Barhoumi a décroché le titre de champion national par la même occasion. «Ce sacre représente beaucoup, j’étais fou de joie en franchissant la ligne d’arrivée!»

S’il ne s’attendait pas à monter sur la plus haute marche, le Bullois de 15 ans n’en visait pas moins un podium dans le Gros-de-Vaud. «Je voulais faire du mieux possible, mais je n’avais pas de stratégie.» Le coureur de la Pédale bulloise a pourtant fait la différence dans le deuxième tour. «J’ai ensuite tout donné jusqu’au bout, en faisant les relances et les montées à fond.»

Marwan Karim Barhoumi savoure sa victoire en solitaire. «J’ai fait d’assez bons résultats, je me suis bien adapté à ma…