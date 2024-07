«Kurz» d’œil dans le rétro (5/5)

En 2024, le Club des lutteurs de la Gruyère célèbre son 100e anniversaire. Lors des quatre premiers épisodes de sa série «Kurz» d’œil dans le rétro, le journal La Gruyère a parcouru l’histoire de la structure. Son dernier volet évoque l’avenir. Pour la période 2024-2049, Laurent Tornare, le Botterensois de 16 ans. Il incarne le futur et visera une couronne ce dimanche lors de la romande à Riaz. VT

«Sur la photo, c’est moi et Benjamin Gapany, à la Saint-Galloise, fin mai. Je venais de remporter ma deuxième couronne, lui, sa 50e. On est à deux, comme s’il me donnait son talent et me transmettait ce qu’il avait appris, pour que je le fasse perdurer.

»J’ai disputé ma première fête en 2015. La lutte, c’est ma vie. Je me réveille pour me recoucher plus fort dans mon sport. Mon futur est clair…