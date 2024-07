Administration 4.0: deux applications qui vont grandement faciliter le travail

Les prélèvements vétérinaires et d’eau potable suivent désormais un itinéraire entièrement numérique.

DOMINIQUE MEYLAN

ADMINISTRATION 4.0. Chaque année, 52 000 échantillons arrivent au Service de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (SAAV) pour analyse. Deux nouvelles applications permettent de simplifier les processus pour plus de 48 000 d’entre eux. «Cela permet de gagner du temps, de réduire les erreurs, d’améliorer la qualité et d’éviter le papier», a résumé mercredi en conférence de presse Didier Castella, directeur des Institutions, de l’agriculture et des forêts.

Les réflexions ont commencé en 2019, puis se sont intensifiées pendant la première vague de Covid-19 à la suite d’un partenariat avec le laboratoire de l’HFR. Le SAAV souhaitait gagner en efficacité et éviter…