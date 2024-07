Appel à idées pour les 100 ans de Jean Tinguely

CÉLÉBRATION. A Fribourg, l’année 2025 se déroulera sous le signe de Jean Tinguely. L’occasion de célébrer la mémoire du dessinateur et sculpteur, né à Fribourg le 22 mai 1925. Un programme culturel honorera sa mémoire dans l’espace public et lors de divers événements. A cet effet, la ville de Fribourg lance l’appel à idées «Centenaire Jean Tinguely 2025». Celui-ci s’adresse «à toute personne souhaitant rendre hommage à l’une ou l’autre facette de cette personnalité emblématique». Les projets peuvent prendre toutes formes de pratiques artistiques. Les modalités de soumission sont à retrouver sur le site de la ville et le délai est fixé au 31 août 2024. VMN