The Bear, la série culinaire la plus rock’n’roll de la télé

C’est le phénomène cathodique du moment, à voir sur Disney+. Dans The Bear, Jeremy Allen White y est un jeune chef étoilé contraint de reprendre la sandwicherie familiale de Chicago. Intense et brillant.

À TABLE!C’est bien simple, depuis deux ans, The Bear rafle tous les prix du petit écran: Grammy Awards et Golden Globes de la meilleure série comique, meilleurs acteurs pour Jeremy Allen White (le chef Carmy Berzatto) et ses bras droits (géniaux Ebon Moss-Bachrach en cousin Richie encombrant et Ayo Edebiri en sous-cheffe angoissée). Et on ne parle ici que des principales récompenses, dont la plupart viennent saluer le fabuleux casting de cette production à voir sur Disney+.

Dès les premières secondes, le décor est planté. La caméra ne sait plus où donner de la tête…