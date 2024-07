Bulle: Deux personnes décèdent à la suite d’un incendie à la rue de Vevey

Un incendie a eu lieu à Bulle dans la nuit de lundi à mardi, au sous-sol d’un immeuble situé à la rue de Vevey. Intoxiquées par la fumée, deux personnes sont décédées et une vingtaine ont été blessées, relèvent les forces de l’ordre fribourgeoises dans un communiqué.

«Nous avons été appelés vers 2 h 30 pour un incendie qui s’est déclaré dans le parking souterrain de l’immeuble. Un véhicule a pris feu et rapidement deux autres véhicules se sont enflammés. Au total une soixantaine de véhicules ont subi des dommages et sont probablement hors d’usage», indique Gino Frangone, porte-parole de la police cantonale.

Une vingtaine de blessés

A la suite de l’incendie qui ravageait le sous-sol commun à plusieurs immeubles contigus, une forte fumée s’est propagée dans les étages. «Deux personnes sont malheureusement décédées par intoxication au monoxyde carbone», ajoute le porte-parole. Il s’agit d’un homme de 52 ans et de sa fille de 13 ans. Blessée, une femme de 48 ans a été héliportée par la Rega vers un hôpital. «Une vingtaine de personnes ont aussi été blessées et conduites en ambulance vers des hôpitaux. Elles souffrent principalement d’intoxications dues à la fumée, mais aussi pour certaines de brûlures, en raison de la forte chaleur de l’incendie», complète-t-il.

La totalité des occupants des immeubles 233 à 219 ont été évacués, soit 90 personnes. Si certains ont pu être accueillis par de la famille ou des amis, d’autres ont passé la nuit à Espace Gruyère. «L’immeuble le plus touché est le numéro 233, à l’extrémité ouest. Il faudra environ deux jours avant que ses habitants puissent regagner leurs logements», précise Gino Frangone. Les autres immeubles devraient pouvoir être réinvestis en fin de journée. Sur décision du préfet de la Gruyère et du syndic de Bulle, les habitants qui n’auront pas pu regagner leurs logements ou être accueillis par des proches seront provisoirement logés dans des hôtels de la région.

Deux hélicoptères

La rue de Vevey est fermée pour une durée indéterminée pour les suites de l’intervention. Une enquête est en cours pour déterminer les causes exactes du sinistre. D’importants moyens ont été engagés pour cette intervention de grande ampleur, parmi lesquels deux hélicoptères. «Un hélicoptère a servi à l’évacuation d’une personne blessée, l’autre était présent en renfort», précise Gino Frangone.

Une soixantaine de pompiers issus des bases de départ de Bulle, Vaulruz et Marsens ont été mobilisés, tout comme l’équipe mobile d’urgences psychosociales (EMUPS). Un déploiement important mais standard compte tenu de l’ampleur du sinistre, explique Laurent Surchat, commandant du Bataillon Sud. «Un feu de parking souterrain de 2’800 m2 demande énormément de mobilisation. Les pompiers ont affaire à de très hautes températures et doivent travailler malgré une visibilité nulle en raison de la quantité de fumée dégagée. Ceci en raison des matériaux plastiques dérivés du pétrole qui brûlent. Il faut ainsi beaucoup de relève en personnel équipée d’un appareil de protection respiratoire pour localiser et combattre le feu.» Afin d’extraire la fumée du parking souterrain, un ventilateur grand débit a notamment été utilisé. Elodie Fessler/Julie Rudaz