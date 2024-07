Canton de Fribourg: bientôt une indemnisation aux agriculteurs face aux dégâts des corvidés

Le Conseil d’Etat propose un soutien de 350 francs par hectare aux agriculteurs lors de déprédations causées par les corvidés sur les semences. Grâce à leur intelligence, ces oiseaux prolifèrent aussi dans le Sud fribourgeois.

THOMAS CHRISTEN

ENVIRONNEMENT. Les corbeaux freux et les corneilles noires semblent décidément incoercibles. De plus en plus nombreuses dans le canton, ces deux espèces grattent les terres labourées pour picorer les graines et déraciner les jeunes pousses de maïs et de tournesol. Une motion a été déposée par les députés Dominique Zamofing (centre, Posieux) et Ivan Thévoz (udf, Russy), qui demandent que les agriculteurs soient indemnisés pour ces déprédations, comme c’est le cas pour les dégâts causés par les sangliers.

Dans sa réponse, le Conseil d’Etat estime qu’il…