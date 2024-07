Conseil général bullois: Yvan Roeske part faire le tour du monde et restera élu

L’UDC Yvan Roeske s’apprête à faire un voyage d’une année.

Pour autant, il ne démissionne pas du législatif bullois.

Le Bureau du Conseil général lui a donné son feu vert.

YANN GUERCHANIK

BULLE. Fer de lance de l’UDC bulloise, Yvan Roeske est sur le point de s’éclipser. Le 7 août prochain, l’élu s’en va faire un tour du monde avec sa compagne, un voyage d’une année. De quoi manquer les prochaines séances du Conseil général – il y en a habituellement quatre. Si bien que la question se pose: démissionnet-il?

La réponse est non. Yvan Roeske restera bel et bien élu. Dans son article 73, le règlement le précise pourtant: «Le membre du Conseil général qui, sans motif reconnu légitime par le bureau, manque trois séances consécutives du Conseil général est déchu de sa fonction.» On le sent bien, tout…