Coup d'pouce connaît un succès croissant mais voit ses subventions diminuer

COUP D’POUCE. La baisse du taux de chômage est à double tranchant pour Coup d’Pouce. Bien qu’elle soit saluée dans le rapport d’activité 2023, elle entraîne en effet «une réduction automatique du financement fédéral pour le SPE (n.d.l.r.: Service public de l’emploi), ce qui a mécaniquement impacté le budget de fonctionnement de la fondation», écrit le conseiller d’Etat Olivier Curty.

Un point que relève également le directeur de Coup d’Pouce, André Bovigny, dans son texte: les financements se réduisent, «nous poussant à réévaluer nos approches et à découvrir de nouvelles solutions pour permettre aux plus défavorisés de s’intégrer pleinement dans notre société». De plus, il rappelle que, malgré cette baisse du chômage, «de nombreux demandeurs d’emploi continuent de bénéficier de notre…