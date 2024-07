Dans, autour et le long du lac de la Gruyère

TRIATHLON. La 4e édition du Gruyère Triathlon se déroulera ce dimanche au bord du lac, aux environs des installations du FC Gumefens/ Sorens. Sur la distance olympique, qui succédera au Vuadensois Florent Ferrara et à la Genevoise Karen Schultheiss, qui avaient parcouru les 1,5 km de natation, 40 km de vélo et 10 km de course en 2 h 01 et 2 h 13? Le premier départ de cette catégorie reine sera donné à 8 h 40. Les sprints débuteront dès 9 h 10. Le relais et l’épreuve populaire sont aussi au menu. Avec quasi 300 inscrits, comme en 2023, l’événement présidé par la Sorensoise Emilie Seydoux-Ropraz affiche complet. VT