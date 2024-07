Des cambrioleurs cachaient leur butin dans une forêt gruérienne

La police cantonale fribourgeoise a annoncé que trois malfrats ayant cambriolé des maisons notamment à Neyruz, Estavayer-le-Lac et Marly ont été pris la main dans le sac dans le canton de Soleure. Ils ont été arrêtés et indiqué l’endroit où le butin était caché: dans une forêt entre Broc et Morlon.