Et l’impressionnisme vit le jour

Cet été, La Gruyère évoque la naissance et les coulisses de huit œuvres d’art marquantes pour le public et inspirantes pour les créateurs. En un mot, des œuvres cultes. Comme ce tableau de Monet qui, il y a tout juste 150 ans, donnait son nom au plus célèbre mouvement artistique.

ÉRIC BULLIARD

Ce n’est pas le tableau le plus connu de l’histoire de l’art, La Joconde demeurant imbattable dans ce registre. Il n’a pas suscité de scandale aussi retentissant que l’Olympia ou Le déjeuner sur l’herbe de Manet. Mais il a donné son nom au plus célèbre mouvement artistique. Il y a tout juste 150 ans, un critique amer se gaussait d’une toile de Claude Monet, Impression, soleil levant, en créant un néologisme qu’il place dès le titre de son article: «L’exposition des impressionnistes».

Peintre…