Formes géométriques: l’équilibre et à la solidité de l’hexagone

Elles sont porteuses de symboles, parfois d’émotions ou de mystères: cet été, photographes et journalistes de La Gruyère se penchent sur les formes géométriques. Après l’élégance du losange, place à l’équilibre et à la solidité de l’hexagone.

XAVIER SCHALLER

Ce n’est pas parce qu’un collègue s’est déjà approprié la fameuse chanson de Renaud Hexagone – alors qu’il dissertait sur le losange, quel culot! – qu’il faut bouder cette forme. Non, non et six fois non. L’hexagone mérite qu’on s’y intéresse, lui qui est symbole de solidité et d’équilibre… des qualités que la France semble avoir égarées, soit dit en passant.

Contrairement à nos amies les abeilles, qui sont, elles aussi, de grandes adeptes de ce polygone à six côtés qui leur permet de former le plus d’alvéoles possible avec un minimum…